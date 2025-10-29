Ураган "Мелисса" по мере приближения к Кубе вновь усилился

Ожидается, что в ближайшие часы стихийное бедствие обрушится на этот регион, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса", ослабший ранее до 4-й, а после и до 3-й категории, вновь усилился по мере приближения к востоку Кубы. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Ураган "Мелисса" усиливается по мере приближения к восточной части Кубы, - говорится в сообщении центра в X. - Ожидается, что в ближайшие часы он обрушится на этот регион, став чрезвычайно опасным мощным ураганом".

Как сообщило агентство Prensa Latina, влияние "Мелиссы" уже ощущается в восточной провинции Сантьяго-де-Куба, где наблюдаются сильные порывы ветра и выпало около 90 мм осадков. По данным Кубинского метеорологического института (Insmet), которые приводит агентство, ураган покинет страну к северу от провинции Ольгин на востоке Кубы, а сильный ветер в этом регионе, как ожидается, продлится 10 - 12 часов.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в X, что на востоке страны в превентивных целях были эвакуированы 735 тыс. человек.

28 октября в полдень по местному времени ураган "Мелисса" пятой категории обрушился на Ямайку, вызвав наводнения и многочисленные разрушения в основном в западной части острова, где был его эпицентр. Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия.