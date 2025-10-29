NTV: в пригороде Стамбула обрушился дом

Информации о пострадавших пока нет

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Шестиэтажный дом обрушился в городе Гебзе в 60 км от Стамбула, данных о пострадавших пока нет, сообщил телеканал NTV.

По его данным, на месте происшествия работают подразделения спасателей. NTV отмечает, что вблизи дома проводятся работы по прокладке линии метро.

По информации телеканала A-haber, под обломками здания могут находиться порядка шести человек.

Мэр Гебзе Зиннур Бююкгёз сообщил в эфире телеканала CNN-türk, что в доме проживали две семьи из семи человек, однако пока неизвестно, находились ли они в нем в момент обрушения.

Инцидент произошел около 07:00 по местному времени.