В Магадане загорелись два частных дома

Огонь локализовали на площади 8 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы, дачного и частного домов произошло в Магадане. Огонь локализован на площади 8 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

"В 14:26 (06:26 мск - прим. ТАСС) пожар локализован на площади 8 000 квадратных метров. Огнем повреждены один дачный и один частный дом, а также сухая растительность", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в 3-м Транспортном переулке. Ведутся работы по дотушиванию отдельных очагов, угрозы распространения огня нет.