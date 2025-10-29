Al Jazeera: число жертв израильских ударов по Газе превысило 90

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Число жертв израильских ударов по сектору Газа, нанесенных после нарушения перемирия вечером 28 октября, возросло до 91. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в экстренных службах палестинского анклава.

Ранее сообщалось о 65 погибших, среди которых было более 20 детей. Как отмечает телеканал, это самое большое число жертв среди жителей сектора Газа с момента, когда Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 10 октября.

Израильская армия нанесла серию авиаударов по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и нападении на израильских военных в районе Рафаха. Палестинское движение заявило, что непричастно к этому инциденту