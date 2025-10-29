Экс-чиновнице мэрии Кызыла дали восемь лет за махинации с землей

Администрации города был нанесен ущерб в более 20 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Кызылский городской суд приговорил бывшего начальника департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла Аю Сорунзан и двух ее сообщников к срокам от четырех до восьми лет колонии общего режима за мошенничество с земельными участками. Мэрии города был нанесен ущерб в более 20 млн рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре Тувы.

"Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица мэрии города Кызыла и 2 его соучастников. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). <…> Суд назначил бывшему начальнику департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Соучастникам преступлений, председателю СНТ "Ромашка" и генеральному директору компании "Запад", назначено пять лет и четыре года лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Суд установил, что в период с января 2019-го по декабрь 2022 года бывший начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла Ая Сорунзан и соучастники изъяли из муниципальной собственности земельные участки. Мэрии города причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. "Кроме этого, организатор преступной группы пыталась похитить еще 2 земельных участка для продажи своим родственникам и знакомым. Однако не смогла реализовать преступный умысел до конца в связи с окончанием служебного контракта", - пояснили в ведомстве.