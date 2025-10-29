Обвиняемую в убийстве трех детей жительницу Канска отправили на лечение

Валентина Мытько будет находиться в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Жительница Канска (Красноярский край) Валентина Мытько, которая обвиняется в убийстве троих своих детей, отправлена на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Государственный обвинитель, оценивая исключительную опасность содеянного, настаивал на принудительном лечении. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Красноярского краевого суда пояснили, что в связи с принудительным лечением уголовное преследование в отношении женщины отменено.

"По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - добавили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

14 апреля 2025 года в доме в Канске были обнаружены тела трех детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя мать детей Валентина Мытько. На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики). Семья состоит на профилактическом учете, отец привлекался к административной ответственности за нанесение побоев сыну. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. У семьи есть еще четвертый ребенок, который на момент трагедии был в школе. После занятий он пришел домой и увидел последствия убийства. Сейчас ребенок находится в Канском детском доме им. Ю. А. Гагарина, где ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Муж женщины Владимир Мытько обвиняется в регулярных истязаниях жены и двух из четырех детей. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Также следственными органами продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канска.