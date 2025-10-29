В Москве к колонии заочно приговорили украинца за реабилитацию нацизма

Дмитрий Алексеенко в социальной сети оформил заявку с фотографией Андрея Власова для публичной трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Москве заочно приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Алексеенко за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы гражданин Украины Дмитрий Алексеенко заочно приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

Алексеенко также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, на четыре года.

Установлено, что в апреле 2021 года Алексеенко, находясь на территории Украины, по мотивам идеологической неприязни к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, партизанам, подпольщикам и другим людям, внесшим вклад в победу над нацистской Германией, с целью реабилитации нацизма через свой профиль в социальной сети оформил заявку с фотографией Андрея Власова для публичной трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн".

Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР в 1946 году Власов признан изменником Родины и приговорен к смертной казни.