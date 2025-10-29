Губернатор Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Владимир Владимиров отметил, что злоумышленника арестовали

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября./ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на объекте транспортной инфраструктуры.

"Благодарю сотрудников управления ФСБ России по Ставропольскому краю, которые пресекли подготовку теракта на объекте транспортной инфраструктуры региона. Злоумышленник - агент украинских спецслужб. В настоящее время он задержан и заключен под стражу, бандитским планам сбыться не суждено. Спасибо всем, кто в любое время суток охраняет покой и безопасность жителей Ставрополья", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что предотвращен теракт на объекте транспортной инфраструктуры на Ставрополье. Задержан житель Георгиевска, действовавший в интересах спецслужб Украины.