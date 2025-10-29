В Сургуте завели дело после нападения подростков на сверстника

Задержали двоих 15-летних подозреваемых

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения группы подростков на сверстника в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Пострадавший госпитализирован.

"Следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). По версии следствия, 28 октября около 16:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) возле подъезда многоквартирного дома <…> группа несовершеннолетних насильно забрала у 16-летнего подростка электронное курительное устройство, при этом один из подозреваемых нанес потерпевшему телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое 15-летних подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.