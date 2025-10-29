Подростки в Забайкалье устроили пожар и сожгли 6 тонн сена

Площадь возгорания составила 40 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Подростки из-за шалости сожгли 6 тонн сена в городе Краснокаменске в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Сотрудники Государственного пожарного надзора завершили проверку по факту пожара в Краснокаменске, в результате которого сгорели запасы сена - 6 тонн. К возгоранию привели действия трех несовершеннолетних 2011 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пожар возник 26 октября. Установлено, что дети играли на сене, и в какой-то момент им пришла идея поджечь его, чтобы посмотреть, как оно горит. Сухая трава быстро вспыхнула, и пожар вышел из-под контроля. Испугавшись, подростки убежали.

Возгорание заметили владельцы сена и вызвали пожарную охрану. Огонь на 40 кв. м ликвидировали сотрудники пожарно-спасательной части №11 МЧС России и ведомственной пожарной охраны. Материалы по данному факту направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства с подростками и их родителями.