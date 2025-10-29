Дело блогеров Чекалиных поступило в прокуратуру для утверждения обвинения

Предварительное расследование завершено

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского округа для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В прокуратуру Троицкого и Новомосковского административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Предварительное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.

Уголовное дело против соучастника блогеров Романа Вишняка, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также поступило в прокуратуру с обвинительным заключением.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Чекалины, Вишняк и их соучастники с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при продаже онлайн-марафонов совершили валютные операции по переводу средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.