ТАСС: в Петербурге вновь задержали барабанщика из группы уличной певицы

Мужчине снова грозит арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Полиция снова задержала барабанщика из группы уличных музыкантов, которые исполняли песни иностранных агентов в центре Санкт-Петербурга. Сразу по отбытии административного ареста за несогласованное выступление у станции метро "Площадь Восстания" молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства, по итогам которого фигуранту повторно грозит арест. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В отношении 18-летнего музыканта полицейские составили новый административный протокол, по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В ближайшее время планируется доставить молодого человека в суд и ходатайствовать о наказании в виде административного ареста", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о барабанщике Владиславе Леонтьеве. Как сообщалось накануне, двух других участников группы, 18-летнюю певицу Диану Логинову и 22-летнего гитариста Александра Орлова, по отбытии ареста сроком в 13 и 12 суток соответственно также доставили в полицию, где составили на них новые протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в публичном месте, повлекшего нарушение общественного порядка). Сегодня полицейские планируют доставить обоих правонарушителей в Смольнинский суд Санкт-Петербурга, где будут ходатайствовать об их административном аресте.

Кроме того, во вторник Логинова была оштрафована на 30 тыс. рублей за исполнение в центре города песни "Ты солдат" иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) - полиция и суд сочли произведение дискредитирующим действия Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ранее на фигурантку был составлен еще один протокол о дискредитации армии за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) "Светлая полоса". Дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.