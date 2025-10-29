В Петербурге задержали молодую пару за поджог железнодорожного оборудования

За совершение преступления они получили вознаграждение в $400

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Молодая пара задержана в Санкт-Петербурге за поджог батарейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская - Купчинская, совершенный за вознаграждение в $400. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"Задержаны двое местных жителей 17 и 21 лет, причастные к поджогу батарейного шкафа. Установлено, что молодая пара, находясь на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская - Купчинская, за денежное вознаграждение в сумме $400 совершили поджог батарейного шкафа", - рассказали в пресс-службе.

Спецназ Росгвардии оказал содействие сотрудникам региональных УТ МВД России по СЗФО и УФСБ.

Уточняется, что следствием Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Злоумышленники заключены под стражу.