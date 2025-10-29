В Пятигорске сотрудников реабилитационного центра осудили за истязания пациентов

Они получили от двух до 3,5 года колонии

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Директор, два консультанта и пациент реабилитационного центра в Ставропольском крае отправились в колонию на сроки от двух до 3,5 года за истязание пациентов. Об этом сообщили в прокуратуре Ставрополья.

"Прокуратура города Пятигорска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора, двух консультантов и пациента реабилитационного центра. Они признаны виновными по п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в период с августа 2022 года по апрель 2024 директор некоммерческой организации создала в Пятигорске реабилитационный центр в целях социальной реабилитации, ресоциализации и адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной и игровой зависимостями. К работе женщина привлекла двух консультантов и одного из постояльцев учреждения. Действуя группой лиц по предварительному сговору, обвиняемые систематически причиняли физические и психические страдания лицам, содержавшимся в реабилитационном центре, за нарушение выдуманных внутренних правил.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - уточнили в ведомстве.