Жителя Орловской области осудили за истязание несовершеннолетней дочери

Мужчину приговорили к четырем годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 29 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима жителя пгт Знаменка Орловского муниципального округа Орловской области по делу об истязании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Орловском муниципальном округе местный житель осужден за истязание несовершеннолетней дочери. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что мужчина с марта по май 2025 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении несовершеннолетней дочери под предлогом достижения целей воспитательного характера. "В результате его преступных действий девочке были причинены телесные повреждения и психические страдания", - отмечается в сообщении пресс-службы. Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. "г" ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание).