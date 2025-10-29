Вблизи обрушившегося в пригороде Стамбула дома эвакуировали девять зданий

В работах по поискам находящихся под его завалами пяти человек задействованы 375 человек

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Власти пригорода Стамбула Гебзе эвакуировали жителей девяти зданий, находящихся вблизи шестиэтажного дома, который обрушился в среду утром. В работах по поискам находящихся под его завалами пяти человек задействованы 375 человек, сообщил губернатор провинции Коджаэли, куда административно входит Гебзе, Ильхами Акташ.

"В целях безопасности эвакуированы девять ближайших домов. Поиски семьи из пяти человек продолжаются", - сказал губернатор в эфире телеканала NTV.

По информации местных властей, под завалами дома находятся Левнт и его жена Эмине, а также трое их детей: Ниса, Диляра и Мухаммед Эмир, все они местные граждане.

Поиски находящихся под завалами дома продолжаются почти шесть часов. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил, что инцидент произошел около 07:30 по местному времени.

Дом был построен в 2012 году. Два первых этажа в нем занимала аптека. В доме проживают две семьи из семи человек, из них двое в момент обрушения не находились в здании. Причина обрушения дома пока неизвестна. NTV не исключает, что к нему могло провести смещение грунта из-за проводимых рядом с ними работ по прокладке линии метро.