В Подмосковье мужчину приговорили к 12,5 года колонии за убийство бывшей жены

Суд также удовлетворил гражданские иски матери и несовершеннолетнего сына погибшей о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей каждому

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии мужчину, который убил свою бывшую жену и поджег ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 36-летней бывшей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). <…> Ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 6 сентября прошлого года фигурант в доме в СНТ "Мечта-1" деревни Афанасовка нанес своей бывшей жене два колото-резаных ранения в область шеи и груди. В дальнейшем мужчина вышел во двор дома и совершил поджог автомобиля погибшей.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что суд также удовлетворил гражданские иски матери и несовершеннолетнего сына погибшей о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей каждому, а также о возмещении имущественного вреда на сумму свыше 800 тыс. рублей.