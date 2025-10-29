В ДНР осудили трех морпехов ВСУ за обстрелы жилых кварталов Мариуполя

Мужчинам дали от 21 до 23 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Суд ДНР вынес приговор трем военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, причастным к обстрелам мариупольского поселка Старый Крым, сообщили в прокуратуре республики.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего заместителя командира реактивной артиллерийской батареи по вооружению 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Максима Ничипорука, командиров огневого взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 29-летнего Владислава Веселовского и 28-летнего Максима Чилеева. <...> В суде установлено, что в марте 2022 года Ничипорук, Веселовский и Чилеев в командующем составе реактивного артиллерийского дивизиона, находясь на территории металлургического комбината "Азовсталь", отдавали приказы подчиненным военнослужащим об обстреле поселка Старый Крым в Мариуполе".

Суд приговорил Веселовского к 23 годам, Ничипорука и Чилеева - к 21 году исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом, жестоком обращении с гражданским населением.