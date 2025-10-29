The Kathmandu Post: вблизи Эвереста разбился вертолет

Пилот серьезно не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Вертолет Airbus B3 непальской компании Altitude Air разбился при попытке совершить утром 29 октября посадку в населенном пункте Лобуче, неподалеку от Эвереста (Джомолунгмы). Пилот серьезно не пострадал, сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

По их данным, вертолет пилотировал инструктор капитан Вивек Кхадка. Он доставлен в безопасное место другим вертолетом.

Согласно заявлению Altitude Air, вертолет с регистрационным номером 9N-AMS вылетел из аэропорта Лукла "для спасения иностранных туристов, застрявших в Лобуче". Он потерпел крушение после неудачной попытки приземления на заснеженной площадке, находящейся на расстоянии примерно 14 км от южного базового лагеря Эвереста.