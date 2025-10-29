В Петербурге снова арестовали уличную певицу Логинову на 13 суток

Ее признали виновной в организации массового пребывания людей в публичном месте, что повлекло нарушение общественного порядка

Диана Логинова (Наоко) (в центре) © Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Суд арестовал на 13 суток исполнявшую песни иноагентов уличную певицу Диану Логинову, она вновь признана виновной в организации массового пребывания людей в публичном месте, что повлекло нарушение общественного порядка. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Логиновой назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток, она признана виновной в правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАП РФ", - сказала Лебедева.