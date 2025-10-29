Экс-министра цифрового развития Ярославской области перевели под домашний арест

Александра Королева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотиков

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО, он находится под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Кировский районный суд Ярославля ранее отказал в продлении срока содержания под стражей в отношении Александра Королева и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным управлением СК России. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Королев обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По версии следствия, Королев с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.