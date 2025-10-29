В Балашихе в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Грузовик и две легковые машины столкнулись на Носовихинском шоссе в Балашихе, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 18-м км Носовихинского шоссе. "По предварительной информации, водитель 1963 г. р., управляя грузовым автомобилем марки "Мерседес", совершил попутное столкновение с остановившейся для поворота налево автомашиной "Лада", которая от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Шевроле". В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров легковых автомобилей получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.