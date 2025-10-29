Пострадавших при попадании БПЛА в жилой дом в Красногорске выписали из больниц

Всего пострадали четверо взрослых и один ребенок

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ребенок и четверо взрослых, пострадавших после попадания БПЛА в жилой дом в Красногорске, выписаны из больниц. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

"Все пострадавшие (4 взрослых и 1 ребенок) при попадании БПЛА в жилой дом в Красногорске выписаны из больниц Подмосковья после завершения лечения", - говорится в сообщении.