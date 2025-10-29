Обвиняемый в подрыве автомобиля полковника в Москве признал вину

Евгений Серебряков сообщил, что мог бы довести умысел до конца

Редакция сайта ТАСС

Евгений Серебряков © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший аналитик банка данных "ТВС Узбекистан" Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы, признал вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

Что известно о подрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы

"Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий", - сказал Серебряков.

Серебряков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

По данным следствия, два неустановленных координатора познакомились с Серебряковым в онлайн-игре. В ходе беседы в чате они вовлекли его в преступную группу для совершения террористических актов на территории Москвы и Московской области. Он разделял взгляды против СВО и приветствовал идеологию насилия. Координаторы пообещали Серебрякову переезд на Украину после совершения преступлений, а также украинское гражданство. Также в преступную группу были вовлечены другие неустановленные лица.

Координаторы хотели насильственным образом прекратить СВО. В качестве жертв они выбрали сотрудников СК и Генштаба ВС РФ. Серебрякову дали задание подготовить террористический акт в отношении старшего следователя управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России, а также полковника и его семьи. Обвиняемый должен был установить место жительства жертв, осуществлять за ними слежку, а также приобрести составные для самодельного взрывного устройства, изготовить его, установить и привести в действие. В июле 2024-го Серебряков, находясь вблизи жилого дома на улице Синявинской в Москве, разместил взрывное устройство под автомобилем потерпевшего и покинул место. В это время соучастник преступления привел в действие СВУ.

Во время террористического акта военнослужащий и его жена получили ранения, был причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей. Из-за полученных ранений полковнику ампутировали правую стопу, а также часть левой стопы. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его жены - средний вред.