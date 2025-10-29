Полномочия главы Краснокамска досрочно прекратили в связи с утратой доверия

Речь идет об Игоре Быкаризе

Игорь Быкариз © Избирательная комиссия Пермского края

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Пермский краевой суд принял решение о досрочном прекращении полномочий главы Краснокамского городского округа в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Пермского края.

По информации с сайта суда, речь идет об Игоре Быкаризе.

"Судебная коллегия по административным делам Пермского краевого суда согласилась с позицией прокуратуры о наличии правовых оснований для досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского городского округа в связи с утратой доверия", - сообщили в надзорном органе.

Ранее прокуратура Краснокамска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства главой городского округа. Сотрудники надзорного органа выявили неисполнение обязанности по урегулированию конфликта интересов после информации о нарушении антикоррупционного законодательства подчиненными.

Депутаты думы Краснокамского городского округа при рассмотрении представления прокуратуры не решили вопрос о прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия, что послужило поводом для обращения прокурора в суд. Краснокамский городской суд отказал в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия представительного органа. Судебный акт был обжалован надзорным органом в апелляционном порядке.