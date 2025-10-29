В Башкирии завели дело о подделке документов для конкурса по нацпроекту

Руководитель коммерческой фирмы представил фиктивные договоры и акты приемки якобы выполненных работ на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о подделке документов для участия в конкурсе на выполнение работ по благоустройству в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных иных официальных документов) о подделке документов для участия в конкурсе в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале администрация Новобелокатайского сельсовета разместила на электронной торговой площадке извещение о проведении закупки на выполнение работ по благоустройству пляжной и пешеходной зоны пруда села Новобелокатай с начальной ценой контракта в размере 12 млн рублей. Чтобы получить преимущества перед другими участниками закупки, руководитель коммерческой фирмы представил фиктивные договоры и акты приемки якобы выполненных работ на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. При этом фактически организацией ранее выполнены работы лишь на сумму 3,3 млн рублей. По итогам конкурса директор компании заключил муниципальный контракт сроком исполнения до конца сентября 2025 года. Работы не завершены.