В Киеве экс-военного инструктора Британии обвинили в шпионаже

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве бывшего британского военного инструктора, якобы подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в офисе генерального прокурора Украины.

"Разоблачен и задержан бывший иностранный военный инструктор <...> гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в Telegram-канале офиса.

По данным следствия, иностранец прибыл на Украину в 2024 году для работы инструктором по подготовке мобилизованных. Через несколько месяцев он перестал работать и якобы вышел на связь с российской стороной. Как утверждает СБУ, он якобы передавал служебную информацию о ВСУ, в том числе данные о других иностранных инструкторах и координаты учебных центров.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о "несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.