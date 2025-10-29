В Магаданской области горит остров Недоразумения

Работу по локализации и тушению ведут шесть специалистов

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Природный пожар вспыхнул на острове Недоразумения в Магаданской области, сообщил руководитель центра управления региона (ЦУР) Павел Береговой в своем Telegram-канале.

"Некоторые пишут, что это остров Завьялова, но на самом деле речь идет об острове Недоразумения! Вчера там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор", - написал он.

По словам Берегового, на остров доставили шесть специалистов, они ведут работу по локализации и тушению. На остров также будут переброшены дополнительные силы, уточнил руководитель ЦУР региона.

Он отметил, что угрозы имеющимся на острове постройкам нет, спасатели регионального пожарно-спасательного центра готовы подключиться к тушению.

Остров расположен в 3 км от побережья материка и примерно в 20 км к западу от Магадана. Он привлекает туристов благодаря своей уникальной природе, на севере острова находятся несколько баз отдыха.