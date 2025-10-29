В Москве сотрудник службы доставки на мопеде без прав сбил пенсионерку

Все обстоятельства ДТП устанавливаются

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудник службы доставки без водительских прав на электромопеде сбил 79-летнюю женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, на улице Нижние Поля работник службы доставки, у которого не было водительского удостоверения, управляя личным электромопедом, мощность которого превышает 250 w, сбил женщину 1946 года рождения, говорится в сообщении. Пострадавшая переходила проезжую часть "по нерегулируемому пешеходному переходу".

В результате женщина была госпитализирована. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.