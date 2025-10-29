В Петербурге арестовали мужчину за поджог тепловоза на железной дороге

Он не возражал против ареста

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 22-летнего мужчину, ранее задержанного за поджог маневрового тепловоза на станции Ораниенбаум-1. Установлено, что фигурант пытался совершить еще один теракт - на электроподстанции в Волосовском районе Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Кнопа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Срок меры - 26 декабря", - говорится в сообщении. Против ареста молодой человек не возражал.

О задержании Кнопа в полиции сообщили накануне. Как полагает следствие, вечером 27 октября злоумышленник проник в кабину машиниста локомотива, где вылил на пол из заранее подготовленной канистры смесь бензина и масла, после чего поджег ее и скрылся с места преступления.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в тот же день фигурант отправился к электрической подстанции в деревне Гомонтово, где произвел разведку местности, наблюдая за тем, как функционирует объект и как можно проникнуть на его территорию. Свои действия Кноп фиксировал на видеокамеру в телефоне, отправляя записи неустановленному лицу. После этого он несколько раз попытался пробраться к подстанции также с целью поджога, но не смог его совершить по независящим от него обстоятельствам.