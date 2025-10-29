Жителя Владимира приговорили к колонии за поджог здания правительства региона

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 29 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Владимира, который поджег здание правительства Владимирской области и автомобили, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Житель Владимира признан виновным в поджоге здания правительства Владимирской области, автомобилей и иных преступлениях. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

Житель Владимира 2000 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные перевозка и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Установлено, что 13 апреля 2024 года обвиняемый, действуя по указанию неустановленного лица, с которым он общался по телефону на протяжении нескольких дней, приобрел в различных магазинах Владимира предметы и материалы, из которых по месту жительства изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь. Мужчина приехал с ними на такси к зданию правительства Владимирской области и бросил бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство в здание, после чего, применяя оставшиеся два взрывных устройства, попытался поджечь припаркованную рядом служебную автомашину правительства Toyota Camry, однако водитель оперативно отогнал ее.

После этого фигурант разбил кирпичом стекло автомашины Hyundai Creta и, вылив в салон растворитель, поджег ее, причинив владельцу материальный ущерб в сумме более 2,1 млн рублей. При попытке скрыться он был задержан сотрудниками УФСБ и Росгвардии. "При этом двум сотрудникам УФСБ он распылил в лицо перцовую смесь, причинив ожоги глаз и иные повреждения, повлекшие легкий вред их здоровью", - сообщили в пресс-службе.