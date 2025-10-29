В Петербурге арестовали фигурантов дела о похищении и нападении на футболиста

Никита Ануфриев и Даниил Лосев будут находится под стражей до 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу задержанных ранее пятого и шестого фигурантов уголовного дела о нападении на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня на Крестовском острове. Об избранной мере пресечения сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Ануфриева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 - п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (подстрекательство к похищению человека), и Даниила Лосева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека). Срок меры - 25 декабря", - говорится в сообщении.

Фигуранты просили суд избрать им запрет определенных действий. О задержании Лосева стало известно 27 октября, Ануфриева - в среду. Последний, по данным правоохранителей, за денежное вознаграждение предложил принять участие в похищении людей остальным злоумышленникам, в том числе арестованным ранее. Как сообщили в СК, оба мужчины признали вину в преступлениях.

27 октября суд отправил в СИЗО первых четырех обвиняемых по делу: Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владимира Яковлева. Они также признали вину в инкриминируемых им деяниях. Яковлев, как следует из материалов дела, единственный из всех не обвиняется в попытке похищения Мостового, а Мирошин не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания другим фигурантам.

О деле

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового у дома на Вязовой улице, а 25 октября там же похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Заказчиком преступлений, по предварительной информации следствия, выступил человек, известный исполнителям по сетевому имени "Сатанист", под которым он переписывался с ними в мессенджере. Каждому из соучастников было обещано вознаграждение в размере от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей (в общей сложности до 5 млн рублей).

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших при помощи знакомого, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к месту преступления. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение других сообщников задержанных.