ТАСС: на Урале оштрафовали признанное иноагентом общество "Мемориал"

Размер наказания составил 300 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский суд оштрафовал на 300 тыс. рублей признанное иностранным агентом общество "Мемориал" за непредоставление сведений об иностранных источниках финансирования. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ ГОО "Екатеринбургское общество "Мемориал", признанное иностранным агентом, и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о непредоставлении информации об иностранных источниках финансирования, объеме полученных средств и других данных.

30 октября суд также рассмотрит дело об аналогичном административном правонарушении в отношении председателя организации Алексея Мосина, согласно картотеке суда.