На Ставрополье микроавтобус с детьми попал в ДТП

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса, перевозящего детей, с легковым автомобилем произошло в Минераловодском округе Ставрополья. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, четверо детей направлены в медучреждение, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.

"В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет. Установлено, что на момент автоаварии в автобусе находились 18 детей, которые направлялись из села Крымгиреевского Андроповского округа в сторону города Лермонтова. Четверо несовершеннолетних направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ГАИ Ставрополья, авария произошла в 14:50 мск на 334-м км трассы "Кавказ". По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским Mercedes.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия выясняются. Устанавливается точное количество пострадавших.