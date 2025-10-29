В Турции из-под завалов дома спасли 18-летнюю девушку спустя восемь часов

Спасатели надеются спасти и ее родителей

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Спасателям удалось спустя восемь часов спасти из-под завалов обрушившегося шестиэтажного дома в пригороде Стамбула 18-летнюю девушку.

"Спасатели услышали женский голос и сосредоточили усилия на этом участке обрушения. Была спасена 18-летняя девушка Диляра Билир. Она в сознании. Спасательная операция продолжается. Мы надеемся, что удастся спасти и ее родителей", - сообщил журналистам замглавы МВД Турции Мехмет Акташ.

По его словам, ранее из-под завалов извлекли тела двух погибших членов семьи Билир - подростков 12 и 14 лет. Родители и дети находились в разных комнатах в момент обрушения.

Всего в спасательной операции заняты более 600 человек. Периодически спасатели просят на время создать полную тишину, чтобы услышать голоса возможных выживших.

Дом был построен в 2012 году. Два первых этажа в нем занимала аптека. В доме проживают две семьи, некоторых из жильцов не было в доме в момент обрушения. Причина произошедшего пока неизвестна. Телеканал NTV не исключает, что к обрушению могло привести смещение грунта в связи с проводимыми рядом с домом работами по прокладке линии метро.