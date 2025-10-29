Главе Урдомского МО дали 2,5 года колонии за злоупотребление полномочиями

Сергей Якимов вину не признал

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Вилегодский районный суд Архангельской области приговорил к 2,5 года колонии общего режима главу МО "Урдомское" Сергея Якимова за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили ТАСС в суде.

"Суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года", - сказали в суде.

В суде установлено, что подсудимый в течение 2023 года, используя свои должностные полномочия, заключил соглашение о предоставлении из местного бюджета Центру культуры и досуга субсидии на сумму менее 6,7 млн рублей. При этом он имел реальную возможность предоставить ее в полном объеме, более 12 млн рублей.

В итоге на конец 2023 года у учреждения культуры образовалась задолженность по уплате налогов и сборов на сумму 714,7 тыс. рублей, по оплате перед поставщиками - 549,5 тыс. рублей, 15 работников учреждения не получили предусмотренную законом заработную плату - около 2 млн рублей. Центр длительно не мог выплатить зарплату сотрудникам, с 25 октября 2023 года до 31 декабря 2023 года учреждение вынуждено было приостановить свою деятельность.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.