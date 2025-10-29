Калининградца оштрафовали на 500 тыс. рублей за контрабанду 48 кг янтаря

Янтарь и автомобиль были конфискованы в доход государства

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Жителя Калининградской области суд приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по уголовному делу о контрабанде янтаря массой 48,8 кг, который он пытался вывезти за пределы России. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Нестеровский районный суд Калининградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических ресурсов в крупном размере). Суд установил, что в апреле 2025 года мужчина незаконно приобрел янтарь массой 48,8 кг стоимостью более 2,2 млн рублей и разместил его в специально переоборудованном баллоне под днищем автомобиля для вывоза за пределы России", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни обнаружили и изъяли янтарь. С учетом мнения государственного обвинителя Калининградской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Янтарь и автомобиль конфискованы в доход государства.