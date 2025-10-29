В Тульской области владельца бани осудили за гибель людей при пожаре

От отравления угарным газом погибли два человека

ТУЛА, 29 октября. /ТАСС/. Владелец бани в селе Супонь Узловского района Тульской области осужден на 4,5 года колонии по делу о гибели 2 человек при пожаре. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Узловой вынесен приговор владельцу бани, в которой в результате пожара скончались двое мужчин. Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как установило следствие, в ночь на 2 сентября 2024 года в бане загорелись деревянные конструкции. Так как в здании не было системы обеспечения пожарной безопасности, отдыхающим было сложно эвакуироваться. В результате два человека погибли от отравления угарным газом, еще трое отдыхающих получили травмы, прыгая из окна второго этажа.