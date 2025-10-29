На Ставрополье арестовали адвоката по обвинению в мошенничестве на 38 млн рублей

Он пообещал содействовать в квалификации инкриминируемого подзащитному преступления как менее тяжкое

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя принял решение об аресте адвоката, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он выманил у подзащитного более 38 млн рублей, сообщается на сайте суда.

"Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> на срок 1 месяц 21 сутки, то есть до 17 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным суда, на момент совершения инкриминируемого преступления он имел статус адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края и являлся защитником по уголовному делу.

Он ввел подзащитного в заблуждение, утверждая, что за 5 млн рублей может содействовать в избрании тому меры пресечения в виде домашнего ареста. Позже он убедил клиента, что имеет связи в следственных и судебных органах. За 33,8 млн рублей он пообещал содействовать в квалификации инкриминируемого подзащитному преступления как менее тяжкое. Общий ущерб составил 38,8 млн рублей.