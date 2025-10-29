Жителя Волгограда осудили за оправдание терроризма по заданию Украины

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Житель Волгограда приговорен к семи годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Журавлева Дмитрия Андреевича. Подсудимый признан виновным в установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, и в публичном оправдании терроризма с использованием интернета", - говорится в сообщении.

В марте 2023 года Журавлев позвонил на абонентский номер, который использовали представители организации, подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Позднее мужчина в переписке через мессенджер с представителем этой организации выразил готовность конфиденциально сотрудничать и выполнять задания в интересах иностранного государства.

По данным суда, в августе 2024 года представители украинской организации отправили Журавлеву сообщение, в котором потребовали публично оправдать деятельность украинских террористических организаций. И Журавлев разместил в интернете соответствующий комментарий. Через два месяца он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, его действия квалифицировали по части 2 ст. 205.2 и ст. 275.1 УК РФ.

"Согласно приговору Журавлеву по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отметили в пресс-службе суда.