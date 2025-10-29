Дрон ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района

В момент атаки Татьяна Круглякова успела покинуть машину

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Дрон ВСУ преследовал машину Татьяны Кругляковой. Она является главой администрации Белгородского района. В момент атаки дрона Круглякова успела выйти из машины. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.

Уточняется, что перед ударом БПЛА водитель также покинул автомобиль. Дрон преследовал машину, начиная с Салтыково, и настиг его в Ясных Зорях.

Как уточнили в оперштабе, автомобиль в результате атаки дрона сгорел.