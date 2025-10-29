Генконсульство РФ в Рио-де-Жанейро не получало данных о пострадавших россиянах

Ведомство следит за развитием событий

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Рио-де-Жанейро не получало сведений о пострадавших в ходе событий в городе россиянах.

"На данный момент информации пострадавших в ходе операции среди российских граждан не поступало. Следим за развитием событий", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок наркоторговцев преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Задержаны более 80 членов наркомафии. По последним данным, общее число погибших превысило 130 человек.