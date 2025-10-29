В Москве прокуратура добилась заведения дела против избившего инвалида

Потерпевшему понадобилась медицинская помощь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура отменила отказ полиции возбудить уголовное дело по факту избиения незрячего инвалида в Москве, сообщает надзорное ведомство.

ЧП произошло 4 октября около входа в бар на Митинской улице. Мужчина избил инвалида 1-й группы по зрению. Последнему понадобилась медицинская помощь, он написал заявление на напавшего. Но ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

"После отмены Тушинской межрайонной прокуратурой решения об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материалов доследственной проверки для уголовного преследования возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине телесных повреждений", - сказали в прокуратуре.