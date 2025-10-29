В Башкирии продлили арест главе "Башспирта" Раифу Абдрахимову

Его подозревают в превышении должностных полномочий

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы продлил до 23 ноября арест генеральному директору АО "Башспирт" Раифу Абдрахимову, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

"Советский районный суд Уфы продлил [арест генеральному директору АО "Башспирт" Раифу Абдрахимову] до 23 ноября", - сказала собеседница агентства.

Абдрахимова задержали и заключили под стражу в конце августа, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый не расторг невыгодные для АО "Башспирт" договоры аренды нежилых зданий, заключенные прежним руководством компании. В результате с августа 2022 года по декабрь 2024 года арендодателям было перечислено более 76 млн рублей. Ранее о намерении ходатайствовать об освобождении Абдрахимова также заявил глава Башкирии Радий Хабиров.