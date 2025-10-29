Лидера рок-группы "Пасека" приговорили к 15 годам колонии за убийство

Романа Медведкина также признали виновным в покушении на убийство учредителя ООО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина

Основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин © Пресс-служба Измайловского суда/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии основателя рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, признав его виновным в убийстве бывшего генерального директора ООО "Цифровые платформы" Ивана Позднякова и в покушении на убийство учредителя этой же компании Арсения Щельцина. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии", - сказал собеседник.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего Щельцина 1,5 млн рублей, а в пользу семьи погибшего Позднякова 4,5 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд признать виновным Романа Медведкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство человека) и по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Подсудимый вину признал. Он убеждал суд, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, 9 июня 2024 года между двумя компаниями на Сиреневом бульваре в Москве произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой мужчина нанес своим оппонентам множественные удары ножом. От полученных ранений один мужчина умер, второй был доставлен в медицинское учреждение. В столичной прокуратуре ТАСС сообщали, что Щельцин получил не менее трех ударов в область туловища и был госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан. Им оказался музыкант и композитор, основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин.