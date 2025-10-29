В Подмосковье 30 октября пройдет предварительное заседание по делу Аглаи Тарасовой

Обвинительное заключение утвердили, дело поступило в Домодедовский суд

Редакция сайта ТАСС

Аглая Тарасова © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Домодедовский суд Московской области проведет предварительное заседание по делу артистки Аглаи Тарасовой 30 октября. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На прошлой неделе по делу Тарасовой было утверждено обвинительное заключение, дело поступило в Домодедовский суд. 30 октября пройдет предварительное слушание", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 грамма гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета. В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 мск до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".