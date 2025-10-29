В Калининградской области арестовали душившего инспектора ДПС водителя

Он будет находиться под стражей до 25 декабря

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Житель Черняховска, обвиняемый в применении насилия в отношении представителей власти, заключен под стражу. Он управлял автомобилем в состоянии опьянения, а при остановке повалил и начал душить одного из инспекторов ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Не желая подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, мужчина ударил одного из них рукой по лицу, а второго инспектора повалил на землю и начал душить. С учетом позиции прокуратуры мужчина заключен под стражу до 25 декабря", - сказано в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.