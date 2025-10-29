На Украине арестовали экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого

Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд на Украине избрал меру пресечения бывшему председателю правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн гривен (около $325 тыс.). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Печерский суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 13,7 млн гривен", - написал он.

В случае внесения залога Кудрицкий выйдет из СИЗО, но будет обязан сообщать прокурору об изменении места пребывания, сдать паспорта и носить электронный браслет.

28 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали экс-главу "Укрэнерго" во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич, уже находящийся в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году путем завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Сам Кудрицкий ранее заявлял, что объявленная версия о хищении средств никак не соотносится с его деятельностью.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки. В конце сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покинул Украину. Издание полагает, что его отъезд был связан с открытым тогда Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) делом о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).