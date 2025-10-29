В Нижегородской области осквернили могилы участников СВО

Все разрушенные захоронения восстановят, сообщил глава города Дзержинска Михаил Клинков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Могилы участников специальной военной операции осквернили в Дзержинске Нижегородской области, подано заявление в полицию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Клинков.

"Шок и возмущение! На городском кладбище произошел вопиющий акт вандализма: осквернены шесть могил, в том числе два захоронения участников СВО. Подано заявление в полицию, идут следственные действия. Городская администрация также проводит служебное расследование в отношении своих структурных подразделений", - написал Клинков.

По его словам, все разрушенные захоронения восстановят.