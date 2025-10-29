На Кубани четыре машины столкнулись из-за лопнувшего колеса

Пострадала женщина

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Грузовик с песком из-за лопнувшего колеса перевернулся и столкнулся с двумя легковыми автомобилями и еще одной фурой в Краснодаре. В результате аварии пострадала женщина, сообщили в Telegram-канале главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что сегодня на автодороге Краснодар -Кропоткин у водителя грузовика с песком лопнуло колесо, он не справился с управлением, перевернулся и задел бетонные ограждения. После он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Carnival, Mercedes и еще одним грузовым авто", - сказали в МВД.

Пассажир легковой иномарки пострадала, женщина доставлена в медучреждение.